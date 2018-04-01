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Маркуса Морриса удалили во время исполнения штрафных
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Маркуса Морриса удалили во время исполнения штрафных 

Чемпионат.com 40 минут назад
Мощный форвард «Бостон Селтикс» Маркус Моррис был удалён с площадки в концовке матча регулярного чемпионата НБА с «Торонто Рэпторс» в перерыве между исполнением первого и второго штрафного броска. На Моррисе нарушил правила лёгкий форвард «Торонто» Си Джей Майлз. Форвард вступил с ним словесную стычку, за что получил первый технический фол. После исполнения первого штрафного он продолжил разговор на повышенных с атакующим защитником соперника Демаром Дерозаном и получил второй технический фол, который привёл к автоматическому удалению.
Встреча завершилась домашней победой «Бостона» со счётом 110:99.
Видео эпизодов матча «Бостона» и «Торонто» доступно для просмотра на официальном канале лиги на сервисе YouTube.
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