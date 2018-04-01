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Александр Головин: ЦСКА постарается не упустить возможности сократить отставание от «Локомотива»
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Александр Головин: ЦСКА постарается не упустить возможности сократить отставание от «Локомотива» 

Советский спорт 1 час назад
«Будет непростой матч, с ростовчанами всегда сложно играть, тем более мы очень давно не выигрывали в Ростове, а им нужны очки, чтобы не попасть в стыки. Но нам выпала возможность сократить отставание „Локомотива“, и мы постараемся ее не упустить», — приводит слова Головина пресс-служба ЦСКА.
Матч «Ростов» — ЦСКА состоится 1 апреля в 19:00 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Армейцы расположились на третьей строчке в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 41 очко после 22 матчей. «Локомотив» лидирует с 49-ю баллами после 23 игр.
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