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Александр Бубнов: ЦСКА одержит победу в матче с «Ростовом»
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Александр Бубнов: ЦСКА одержит победу в матче с «Ростовом» 

Советский спорт 1 час назад
«1 — 22 апреля ЦСКА проведет семь матчей: будет играть каждые три дня. Плотный график армейцев скажется не сейчас, „Ростов“ — только начало этого пути. У ЦСКА в четверг матч в Лондоне, но у ЦСКА хватит времени восстановиться. В Ростове никто не будет экономить силы. Для ЦСКА важнее чемпионат и место в Лиге чемпионов, чем пройти дальше в Лиге Европы.
Объективно ЦСКА лучше сыгран, команда Гончаренко класснее и опытнее, поэтому ставлю на нее. Однако „Ростов“ дома силен, поэтому нельзя говорить, что Карпин точно не одержит свою первую победу у руля „Ростова“ в матче с ЦСКА. Прогноз — 0:1», — цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Матч «Ростов» — ЦСКА начнется в 19:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
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