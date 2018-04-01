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«Ростов» — ЦСКА: На матче ожидается аншлаг
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«Ростов» — ЦСКА: На матче ожидается аншлаг 

Советский спорт 1 час назад
Ожидается, что на трибунах соберется аншлаг. В продаже осталось около 20 билетов на матч.
Напомним, что игра «Ростов» — ЦСКА начнется в 19:00.
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