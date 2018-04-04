«Майами» оформил выход в плей-офф, «Кливленд» обыграл «Торонто»

«Майами Хит» на домашней площадке обыграл «Атланту Хоукс» со счетом 101:98 (30:25, 22:31, 26:22, 23:20).

У гостей Джон Коллинс набрал 19 очков и сделал 10 подборов, 18 баллов в копилку команды принес Тайлер Дорси.

Благодаря этой победе «Майами», занимающий шестое место на Востоке (42 победы, 36 поражений), оформил выход в плей-офф. «Атланта» идет 15-й (22 победы, 56 поражений).

«Кливленд Кавальерс» у себя дома победил лидера Восточной конференции «Торонто Рэпторс» — 112:106 (28:24, 32:28, 26:26, 26:28).

Самым результативным игроком матча стал лидер «Кэвс» Леброн Джеймс , оформивший дабл-дабл из 27 очков и 10 подборов. Форвард Кевин Лав оформил дабл-дабл из 18 очков и 15 подборов.

«Торонто» остался на первом месте (55 побед, 22 поражения), а «Кливленд» занимает третью строчку (48 побед, 30 поражений).

«Оклахома-Сити Тандер» на своей площадке уступила «Голден Стэйт Уорриорз» — 107:111 (27:24, 20:33, 34:27, 26:27).

Форвард «Уорриорз» Кевин Дюрант записал на свой счет 34 очка и 10 подборов.

В турнирной таблице Западной конференции «Оклахома» занимает шестое место (45 побед, 34 поражения), а «Голден Стэйт» — второе (57 побед, 21 поражение).

Другие результаты:

«Филадельфия» — «Бруклин» — 121:95 (28:22, 33:27, 32:22, 28:24) «Нью-Йорк» — «Орландо» — 73:97 (25:27, 20:19, 16:22, 12:29) «Чикаго» — «Шарлотт» — 120:114 (19:22, 34:25, 33:32, 34:35) «Хьюстон» — «Вашингтон» — 120:104 (35:24, 36:25, 24:26, 25:29) «Милуоки» — «Бостон» — 106:102 (26:31, 32:25, 21:15, 27:31) «Даллас» — «Портленд» — 115:109 (22:22, 28:27, 32:29, 33:31) «Юта» — «Лейкерс» — 117:110 (24:31, 41:29, 30:29, 22:21) «Денвер» — «Индиана» — 107:104 (27:26, 22:20, 28:27, 30:31) «Финикс» — «Сакраменто» — 97:94 (22:22, 24:18, 27:29, 24:25) «Клипперс» — «Сан-Антонио» — 113:110 (17:31, 32:25, 23:27, 41:27)