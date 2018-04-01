Алексей Ионов: «ЦСКА нужно опасаться в любой ситуации»

Полузащитник «Ростова» Алексей Ионов рассказал о подготовке к матчу 24-го тура российского чемпионата против ЦСКА. Напомним, Ионов в сезоне 2016/17 выступал за ЦСКА на правах аренды.

«Матч с ЦСКА — обычная игра, в которой нам нужно зарабатывать очки. В составе москвичей не осталось игроков, с которыми я продолжаю общаться, но у меня со всеми там хорошие отношения. Будет приятно увидеть ребят.

После «Ростова» у ЦСКА встреча в Лиге Европы против «Арсенала», но ЦСКА — не тот клуб, который будет думать о другом матче. Эту команду нужно опасаться в любой ситуации.

В других командах часто говорят, что на «Олимпе-2» всегда сложно играть, так как здесь очень необычная атмосфера на трибунах. О неудачной гостевой серии ЦСКА в Ростове-на-Дону я тоже прекрасно знаю, так как выступал за «армейцев». В их команде это обсуждают перед играми», — приводит слова Ионова пресс-служба «Ростова».

Матч «Ростов» — ЦСКА пройдет сегодня, 1 апреля, и начнется в 19:00 по московскому времени.