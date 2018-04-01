Ещё
Алексей Ионов: «ЦСКА нужно опасаться в любой ситуации»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Алексей Ионов: «ЦСКА нужно опасаться в любой ситуации» 

SPORT24.ru 1 час назад
Полузащитник «Ростова» Алексей Ионов рассказал о подготовке к матчу 24-го тура российского чемпионата против ЦСКА. Напомним, Ионов в сезоне 2016/17 выступал за ЦСКА на правах аренды.
«Матч с ЦСКА — обычная игра, в которой нам нужно зарабатывать очки. В составе москвичей не осталось игроков, с которыми я продолжаю общаться, но у меня со всеми там хорошие отношения. Будет приятно увидеть ребят.
После «Ростова» у ЦСКА встреча в Лиге Европы против «Арсенала», но ЦСКА — не тот клуб, который будет думать о другом матче. Эту команду нужно опасаться в любой ситуации.
В других командах часто говорят, что на «Олимпе-2» всегда сложно играть, так как здесь очень необычная атмосфера на трибунах. О неудачной гостевой серии ЦСКА в Ростове-на-Дону я тоже прекрасно знаю, так как выступал за «армейцев». В их команде это обсуждают перед играми», — приводит слова Ионова пресс-служба «Ростова».
Матч «Ростов» — ЦСКА пройдет сегодня, 1 апреля, и начнется в 19:00 по московскому времени.
SPORT24.ru: последние новости
ЦСКА ушел от поражения в матче с «Ростовом» в молодежном первенстве «Филадельфия» вышла в плей-офф НБА впервые с 2012 года Василевский пропустил не менее 3 шайб в 8 из 9 матчей, «Тампа» впервые с октября потеряла лидерство на «Востоке»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
УЕФА предупредил «Зенит»14
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ9
Украинский футболист пожаловался на угрозы1
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным54
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение