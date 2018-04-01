Алексей Ионов: В ЦСКА обсуждают неудачную гостевую серию в Ростове

Ионов в сезоне-2016/2017 играл за армейцев на правах аренды.

«Матч с ЦСКА — обычная игра, в которой нам нужно зарабатывать очки. В составе москвичей не осталось игроков, с которыми я продолжаю общаться, но у меня со всеми там хорошие отношения. Будет приятно увидеть ребят. После «Ростова» у ЦСКА встреча в Лиге Европы против «Арсенала», но ЦСКА — не тот клуб, который будет думать о другом матче. Эту команду нужно опасаться в любой ситуации.

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В других командах часто говорят, что на «Олимпе-2» всегда сложно играть, так как здесь очень необычная атмосфера на трибунах. О неудачной гостевой серии ЦСКА в Ростове-на-Дону я тоже прекрасно знаю, так как выступал за «армейцев». В их команде это обсуждают перед играми», — приводит слова Ионова пресс-служба «Ростова».

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча «Ростов» — ЦСКА в 19:00 мск.