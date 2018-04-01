Ещё
Алексей Ионов: В ЦСКА обсуждают неудачную гостевую серию в Ростове
Далее:
Читайте также:
Ещё

Алексей Ионов: В ЦСКА обсуждают неудачную гостевую серию в Ростове 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Ионов в сезоне-2016/2017 играл за армейцев на правах аренды.
«Матч с ЦСКА — обычная игра, в которой нам нужно зарабатывать очки. В составе москвичей не осталось игроков, с которыми я продолжаю общаться, но у меня со всеми там хорошие отношения. Будет приятно увидеть ребят. После «Ростова» у ЦСКА встреча в Лиге Европы против «Арсенала», но ЦСКА — не тот клуб, который будет думать о другом матче. Эту команду нужно опасаться в любой ситуации.
Александр Головин: ЦСКА постарается не упустить возможности сократить отставание от «Локомотива»
В других командах часто говорят, что на «Олимпе-2» всегда сложно играть, так как здесь очень необычная атмосфера на трибунах. О неудачной гостевой серии ЦСКА в Ростове-на-Дону я тоже прекрасно знаю, так как выступал за «армейцев». В их команде это обсуждают перед играми», — приводит слова Ионова пресс-служба «Ростова».
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча «Ростов» — ЦСКА в 19:00 мск.
Советский спорт: последние новости
Швед и еще четыре баскетболиста «Химок» пропустят матч с «Калевом» Дубль Жонаса принес «Бенфике» победу над «Виторией Гимарайнш» «Ростов» и ЦСКА сыграли вничью в матче молодежных команд
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
УЕФА предупредил «Зенит»14
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ9
Украинский футболист пожаловался на угрозы1
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным54
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение