Первый в истории драфт баскетбольной Единой лиги ВТБ пройдет 25 июня

ТАСС , 1 апреля. Первый драфт в истории баскетбольной Единой лиги ВТБ состоится 25 июня 2018 года. Об этом сообщается на официальной странице лиги в Twitter.

"Если вы хотите принять в нем участие и стать одним из игроков лиги, оставляйте свою заявку в комментариях (к записи в Twitter — прим. ТАСС)", — говорится в сообщении.

Единая лига ВТБ была создана в 2008 году. В декабре 2008 года был проведен пробный розыгрыш лиги, победителем которого стал московский ЦСКА. С сезона-2009/10 армейцы выиграли еще семь чемпионских титулов, один раз победителем турнира стали подмосковные «Химки». В 2017 году в Сочи был проведен первый в истории Матч всех звезд.