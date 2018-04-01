Впервые в истории Единой лиги ВТБ состоится драфт

Руководство Единой лиги ВТБ объявило о проведении первого в истории турнира драфта, передает ТАСС

По информации пресс-службы лиги, он состоится 25 июня 2018 года.

"Если вы хотите принять в нем участие и стать одним из игроков лиги, оставляйте свою заявку в комментариях", — говорится в заявлении.

Единая лига ВТБ была создана в 2008 году. Победителем первого розыгрыша стал московский ЦСКА, который является семикратным чемпионом лиги. В 2017 году в Сочи был проведен первый в истории Единой лиги ВТБ Матч всех звезд.