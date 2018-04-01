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Впервые в истории Единой лиги ВТБ состоится драфт
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Впервые в истории Единой лиги ВТБ состоится драфт 

Газета.Ru 17 минут назад
Фото: Газета.Ru
Руководство Единой лиги ВТБ объявило о проведении первого в истории турнира драфта, передает ТАСС.
По информации пресс-службы лиги, он состоится 25 июня 2018 года.
"Если вы хотите принять в нем участие и стать одним из игроков лиги, оставляйте свою заявку в комментариях", — говорится в заявлении.
Единая лига ВТБ была создана в 2008 году. Победителем первого розыгрыша стал московский ЦСКА, который является семикратным чемпионом лиги. В 2017 году в Сочи был проведен первый в истории Единой лиги ВТБ Матч всех звезд.
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