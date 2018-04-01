Баскетболисты «Спартака-Приморье» победили «Иркут» в заключительном матче регулярного чемпионата

Они заняли второе место по итогам «регулярки».

«Спартак-Приморье» одержал победу над «Иркутом» в последнем матче регулярного чемпионата Суперлиги и занял второе место по итогам «гладкой» стадии. Соперником «красно-белых» в 1/4 финала будет ЦСКА-2 (Москва). Серия до трех побед начнется во Владивостоке 7 и 9 апреля. Игры в Москве состоятся 12 и, если потребуется, 14 апреля. Если для выявления победителя потребуется пятая игра, то она состоится 17 апреля в Владивостоке, передает пресс-служба «Спартака-Приморье».

Суперлига — Первый дивизион. «Спартак-Приморье» (Приморский край) — «Иркут» (Иркутск) 83:69 (23:18, 21:22, 24:16, 15:13)

«Спартак-Приморье»: Бутянковс — 18 очков (15 подборов, 2 передачи), Савельев — 16 (1 подбор, 6 передач, 2 перехвата), Митчелл — 16 (5 подборов, 4 передачи, 1 перехват), Заряжко — 12 (8 подборов), Саяпин — 6 (1 перехват), Разумов — 6 (3 подбора, 2 передачи, 2 перехвата, 1 блокшот), Матеюнас — 6 (1 подбор, 4 передачи, 3 перехвата), Бабайлов — 3 (2 подбора, 1 передача), Захаров (1 блокшот), Гетманов (1 подбор).

Все пары 1/4 финала плей-офф Суперлиги:

«Самара» — МБА «Спартак-Приморье» — ЦСКА-2 «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» — «Урал» «Университет-Югра» — «Новосибирск»

— «Иркут» хорошо играл, для них это важная игра, и у соперника есть хорошие качества, поэтому у нас не все сразу получалось. Но во второй половине мы немного лучше сыграли в защите, лучше контролировали подбор, и результат не заставил себя долго ждать. Хочу сказать ребятам спасибо за регулярный чемпионат, был сложный календарь, было много тяжелых игр на выезде, особенно во втором и третьем кругах, терпели до конца и заняли второе место «регулярки». Сейчас начинается плей-офф, самая главная часть чемпионата, начинаем готовиться.

Станислав Истомин, главный тренер БК «Иркут»:

— Для нас эта игра была очень важна, сами знаете турнирное положение. Первые две четверти мы были в игре, и настрой был у команды, и выполняли те установки, которые давались перед игрой. Но переломной стала третья четверть, в которой мы сбились на индивидуальные действия и в связи с этим сами пропустили много очков с раннего нападения. Я считаю, что исход матча был определен в этом.