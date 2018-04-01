Трипл-дабл Миллер-Макинтайра помог «Парме» разгромить «Енисей» 

«Парма» добыла домашнюю победу над «Енисеем» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Первая четверть поединка прошла в равной борьбе. Уже со второй десятиминутке команда из Перми захватила инициативу и стала наращивать преимущество. К большому перерыву счёт на табло был 41:29 в пользу хозяев.
Вопросы о победителе матча были окончательно сняты в третьей четверти, в которой «Парма» довела своё преимущество до 29 очков. В заключительном игровом отрезке «Парма» немного расслабилась, позволив соперникам отыграть 6 очков. Впрочем, это не сказалось на итоговом результате, победа хозяев со счётом 96:73.
Самым эффективным в составе победителей стал Коди Миллер-Макинтайр, оформивший трипл-дабл из 17 очков, 11 подборов и 11 передач. У «Енисея» 14 очков в активе Сулеймана Браймо.