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27 очков Переза и дабл-дабл Мейериса помогли ВЭФу победить «Нижний Новгород»
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27 очков Переза и дабл-дабл Мейериса помогли ВЭФу победить «Нижний Новгород» 

Чемпионат.com 50 минут назад
Рижский ВЭФ на домашней площадке переиграл «Нижний Новгород». Решающее преимущество хозяева площадки заработали во второй и третьей четвертях, выиграв у соперника в этих игровых отрезках в разницей в 18 очков. Нижегородцы были близки в концовке к тому, чтобы вырвать победу из рук рижан, однако за 5 секунд до конца встречи Стеван Еловац промахнулся из-за дуги при счёте 92:90 в пользу ВЭФа. Итоговый счёт встречи — 94:90 (21:27, 25:19, 29:17, 19:27).
Самым результативным игроком матча в составе хозяев стал Алекс Перез, набравший 27 очков. Дабл-дабл оформил Марекс Мейерис, на счету которого 10 очков и 10 подборов. В составе нижегородцев отличился Стеван Еловац, остановившийся в шаге от дабл-дабла, набрав 20 очков и совершив 9 подборов.
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