27 очков Переза и дабл-дабл Мейериса помогли ВЭФу победить «Нижний Новгород»

Рижский ВЭФ на домашней площадке переиграл «Нижний Новгород». Решающее преимущество хозяева площадки заработали во второй и третьей четвертях, выиграв у соперника в этих игровых отрезках в разницей в 18 очков. Нижегородцы были близки в концовке к тому, чтобы вырвать победу из рук рижан, однако за 5 секунд до конца встречи Стеван Еловац промахнулся из-за дуги при счёте 92:90 в пользу ВЭФа. Итоговый счёт встречи — 94:90 (21:27, 25:19, 29:17, 19:27).