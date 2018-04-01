«Автодор» нанес «Зениту» третье поражение в четырех последних матчах Лиги ВТБ

Саратовский ”Автодор” на выезде обыграл петербургский ”Зенит” в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Первую половину гости выиграли с разницей ”+25”. В заключительном отрезке «Зенит» смог отыграть 15 очков, но спасти матч это не помогло.

Это поражение стало для «Зенита» третьим в четырех последних турах Лиги ВТБ. Тем не менее, питерский клуб остался третьим в чемпионате. «Автодор» идет шестым.

Единая лига ВТБ ”Зенит” (Санкт-Петербург) — «Автодор» (Саратов) — 79:93 (16:27, 20:34, 16:20, 27:12)

Зенит: Курич (18), Карасев (17), Воронов (12) Автодор: Кларк (23), Хаммер (16), Фрэзьер (13), Даунс (11), Маккиссик (10).