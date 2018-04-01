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Саратовский «Автодор» в Петербурге обыграл питерский «Зенит»
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Саратовский «Автодор» в Петербурге обыграл питерский «Зенит» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
«Автодор» сегодня порадовал саратовских болельщиов — в Петербурге уверенно обыграл местный «Зенит». Матч в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ в Санкт-Петербурге закончился счетом 93:79. Волжане сразу же пошли в атаку, показывая не только напор, но и результативность. Финальный счет составил 93:79.
За 10 минут волжане сработали на опережение: 27 очков против 16. Лучше всех показал себя Брэнден Фрэйзер и Иэн Хаммер. Во втором периоде «черно-белые» не снизили напор, демонстрируя зрелищный быстрый баскетбол и стабильность до перерыва, и на большую перемену гости ушли со счетом 61:36. В третьей 10-минутке увеличили счет до 81:52, и только в финале встречи питерцы вошли в форму и за 8 минут взяли 23 очка. Но волжан они не догнали, и во многом силами американских легионеров, победили один из самых лучших клубов России.
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