«Филадельфия» победила «Бостон», у Проворова 2 паса, у Худобина 20 сейвов

«Филадельфия Флайерз» на своем льду взяла верх над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Филадельфия» набирает очки 8 матчей подряд при двух победах кряду. «Бостон» прервал свою 8-матчевую серию с набранными очками.

Матч завершился со счетом 4:3 (ОТ) в пользу «Флайерз». Российский защитник Иван Проворов набрал 2 (0+2) очка, провел на льду 22 минуты 32 секунды, заработал показатель полезности «+2», 3 раза бросил в створ ворот и провел 1 силовой прием. Вратарь «Бостона» Антон Худобин отразил 20 бросков из 24 при проценте отраженных бросков 83,3.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия Флайерз» — «Бостон Брюинз» — 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 1:0) Голы: Жиру (Конекны, Проворов), 09:38 — 1:0; Конекны (Проворов), 20:25 — 2:0; Аккьяри (Бэкис, Хайнен), 34:25 — 2:1; Патрик (Линдблом, Ворачек), 45:31 — 3:1; Пастрняк (бол), 46:54 — 3:2; Бержерон (Бэксис), 59:56 — 3:3; Жиру (Ворачек), 63:39 — 4:3.