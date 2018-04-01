Ещё
«Филадельфия» победила «Бостон», у Проворова 2 паса, у Худобина 20 сейвов
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Филадельфия» победила «Бостон», у Проворова 2 паса, у Худобина 20 сейвов 

SPORT24.ru 56 минут назад
«Филадельфия Флайерз» на своем льду взяла верх над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Филадельфия» набирает очки 8 матчей подряд при двух победах кряду. «Бостон» прервал свою 8-матчевую серию с набранными очками.
Матч завершился со счетом 4:3 (ОТ) в пользу «Флайерз». Российский защитник Иван Проворов набрал 2 (0+2) очка, провел на льду 22 минуты 32 секунды, заработал показатель полезности «+2», 3 раза бросил в створ ворот и провел 1 силовой прием. Вратарь «Бостона» Антон Худобин отразил 20 бросков из 24 при проценте отраженных бросков 83,3.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия Флайерз» — «Бостон Брюинз» — 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 1:0) Голы: Жиру (Конекны, Проворов), 09:38 — 1:0; Конекны (Проворов), 20:25 — 2:0; Аккьяри (Бэкис, Хайнен), 34:25 — 2:1; Патрик (Линдблом, Ворачек), 45:31 — 3:1; Пастрняк (бол), 46:54 — 3:2; Бержерон (Бэксис), 59:56 — 3:3; Жиру (Ворачек), 63:39 — 4:3.
SPORT24.ru: последние новости
УЕФА оштрафовал ЦСКА на 30 тыс. евро за поведение фанатов на матче Лиги Европы с «Црвеной Звездой» «Филадельфия» вышла в плей-офф НБА впервые с 2012 года "Тампа" проиграла "Бостону", Кучеров отдал голевой пас
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын миллиардера установил рекорд российского футбола15
ЦСКА обыграл «Ростов»13
Поветкин отправил двухметрового британца в нокаут112
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным55
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение