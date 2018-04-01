Евгений Пашутин: Цель «Автодора» остается прежней — попасть в плей-офф с 5-6-го места

— Хочу поздравить игроков и весь клуб. Сегодня на площадке была команда! Для нас это очень большая победа. «Зенит» находится на третьей позиции в Лиге ВТБ. Дома мы много уступили и знали, что соперники делают ставку на быстрые отрывы и трехочковые броски. Наша задача заключалась в том, чтобы сдержать на периметре Курича, Карасева, Харпера, Симоновича. В первых трех четвертях нам это удавалось. Не позволяли их снайперам свободно атаковать, заставляя больше действовать один в один за счет индивидуальных действий, что и принесло результат. Кроме того, «Зениту» мы, в отличие от игры с «Калевом», не отдали свой щит. Много внимания подборам уделили на тренировках.

Сегодня ребята объединились, особенно в первых трех периодах, и подбор практически не проигрывали, за исключением некоторых игровых отрезков. Тем самым мы лишили «Зенита» атак «второго шанса» и получили возможность самим убегать в быстрый прорыв. После большого перерыва темп несколько снизился. В первые 20 минут набрали 61 очко — это то, к чему мы стремимся. Однако хотелось бы, чтобы действовали с такой же энергией на протяжении всех 40 минут. Наша цель остается прежней — попасть в плей-офф с 5-6-го места. Понимаем, что впереди у нас важные встречи с прямыми конкурентами, многие из которых проведем на выезде. Поэтому каждый матч для нас — маленький финал, и мы всякий раз выходим на площадку, как на последний бой, — приводит слова Пашутина пресс-служба «Автодора»

Напомним, «Зенит» дома проиграл «Автодору» со счетом 79:93. По ходу встречи саратовцы вели больше 30 очков. Самым результативным игроком стал форвард «Автодора» Коти Кларк, набравший 23 очка. У «Зенита» 18 баллами отметился Кайл Курич

В таблице Единой лиги ВТБ петербуржцы занимают четвертое место. В 17 играх они одержали 12 побед. Саратовский клуб идет пятым с девятью выигранными матчами и восемью поражениями. 5 апреля «Автодор» примет дома УНИКС, а двумя днями позднее «Зенит» встретится в Петербурге с «Локомотивом-Кубанью».