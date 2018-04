Макдэвид, Маршан, Гибсон — три звезды марта в НХЛ

Капитан «Ойлерз» набрал 28 (13+15) очков в 16 матчах регулярного чемпионата и вышел в лидеры спора бомбардиров лиги.

Второй звездой месяца был признан форвард «Бостона» Брэд Маршан , набравший 26 (10+16) очков в 15 матчах «Брюинз».

Третье место досталось голкиперу «Анахайма» Джону Гибсону , одержавший 9 побед в 13 матчах. В среднем вратарь «Дакс» пропускал 2,15 шайбы за матч и отражал 93,1% бросков.

Your Three Stars of the Month for March! ⭐ @cmcdavid97 ⭐⭐ @Bmarch63 ⭐⭐⭐ @JohnGibson35 Details: https://t.co/2nAnxhuHAf pic.twitter.com/bOzupJSdYp

— NHL (@NHL) 1 апреля 2018 г.