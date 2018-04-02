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Нападающий «Эдмонтона» Макдэвид признан первой звездой марта в НХЛ
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Нападающий «Эдмонтона» Макдэвид признан первой звездой марта в НХЛ 

Газета.Ru 47 минут назад
Фото: Официальный сайт НХЛ
Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерс» Коннор Макдэвид признан первой звездой по итогам марта в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает ТАСС.
На счету форварда 28 очков (13 шайб+15 передач) в 16 матчах. Он обогнал Никиту Кучерова и вышел на первое место в гонке бомбардиров, набрав 103 очка.
Второй звездой месяца стал нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршанд, в 15 матчах набравший 26 очков (10+16). На данный момент «Бостон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции.
Замкнул тройку призеров голкипер «Анахайм Дакс» Джон Гибсон. В 13 матчах марта он пропускал в среднем по 2,15 гола за игру и отражал 93,1% бросков по своим воротам. В трех матчах Гибсон сыграл «на ноль» и помог одержать своей команде девять побед.
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