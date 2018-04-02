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23 очка Маркканена помогли «Чикаго» одержать победу над «Вашингтоном»
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23 очка Маркканена помогли «Чикаго» одержать победу над «Вашингтоном» 

Чемпионат.com 1 час назад
«Чикаго Буллз» на домашней площадке переиграл «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата НБА. Хозяева не проиграли ни одной из четырёх четвертей, только одну из них гостям удалось свести вничью. Как итог — закономерная победа гостей. Итоговый счёт встречи — 113:94 (36:27, 32:32, 19:16, 26:19) в пользу «Чикаго Буллз».
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Лаури Маркканен, набравший 23 очка. В составе гостей отличился Отто Портер, записавший на свой счёт 17 очков и 3 подбора.
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