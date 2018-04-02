23 очка Маркканена помогли «Чикаго» одержать победу над «Вашингтоном»

«Чикаго Буллз» на домашней площадке переиграл «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата НБА. Хозяева не проиграли ни одной из четырёх четвертей, только одну из них гостям удалось свести вничью. Как итог — закономерная победа гостей. Итоговый счёт встречи — 113:94 (36:27, 32:32, 19:16, 26:19) в пользу «Чикаго Буллз».