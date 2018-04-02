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«Сан-Антонио» остановил 11-матчевую победную серию «Хьюстона»
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«Сан-Антонио» остановил 11-матчевую победную серию «Хьюстона» 

Газета.Ru 14 минут назад
Фото: Газета.Ru
«Сан-Антонио Сперс» дома победил «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча завершилась со счетом 100:83, сообщает ТАСС.
Самым результативным игроком в составе победителей стал ЛаМаркус Олдридж, отличившийся дабл-даблом (23 очка, 14 подборов). У «Рокетс» Джеймс Харден набрал 25 баллов.
В матче не принимал участие основной разыгрывающий «Хьюстона» Крис Пол.
"Сан-Антонио" прервал 11-матчевую победную серию гостей.
В других матчах вечера «Филадельфия» оказалась сильнее «Шарлотт» (119:102), «Чикаго» обыграл «Вашингтон» (113:94), а «Индиана» выиграла у «Клипперс» (111:104).
НБА. Регулярный чемпионат "Сан-Антонио Сперс" (Сан-Антонио) — «Хьюстон Рокетс» (Хьюстон) — 100:83 (26:17, 20:21, 29:28, 25:17)
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