«Сан-Антонио» остановил 11-матчевую победную серию «Хьюстона»

«Сан-Антонио Сперс» дома победил «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча завершилась со счетом 100:83, сообщает ТАСС

Самым результативным игроком в составе победителей стал ЛаМаркус Олдридж, отличившийся дабл-даблом (23 очка, 14 подборов). У «Рокетс» Джеймс Харден набрал 25 баллов.

В матче не принимал участие основной разыгрывающий «Хьюстона» Крис Пол

"Сан-Антонио" прервал 11-матчевую победную серию гостей.

В других матчах вечера «Филадельфия» оказалась сильнее «Шарлотт» (119:102), «Чикаго» обыграл «Вашингтон» (113:94), а «Индиана» выиграла у «Клипперс» (111:104).

НБА. Регулярный чемпионат "Сан-Антонио Сперс" (Сан-Антонио) — «Хьюстон Рокетс» (Хьюстон) — 100:83 (26:17, 20:21, 29:28, 25:17)