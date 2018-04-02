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«Оклахома» вырвала победу у «Нью-Орлеана», Уэстбрук оформил трипл-дабл
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«Оклахома» вырвала победу у «Нью-Орлеана», Уэстбрук оформил трипл-дабл 

SPORT24.ru 1 час назад
«Оклахома-Сити Тандер» одержал непростую победу над «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча на арене «Смути Кинг-центр» в Нью-Орлеане завершилась со счетом 109:104 в пользу гостей.
В составе победителей очередной, 24-й в сезоне трипл-дабл оформил Расселл Уэстбрук — 26 очков, 15 подборов, 13 передач. Еще 27 очков набрал Пол Джордж. У «Пеликанс» дабл-даблом из 25 очков и 11 подборов отметился Энтони Дэвис. Это поражение стало для «Пеликанс» четвертым подряд.
”Детройт Пистонс” взял верх над «Бруклин Нетс» — 108:96. В составе победителей 29 очков набрал Реджи Джексон, Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 13 очков и 14 подборов. Форвард «Пистонс» Блэйк Гриффин участия в матче не принимал. Также на площадке не появлялся российский центровой «Нетс» Тимофей Мозгов.
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