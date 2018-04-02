«Оклахома» вырвала победу у «Нью-Орлеана», Уэстбрук оформил трипл-дабл

«Оклахома-Сити Тандер» одержал непростую победу над «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча на арене «Смути Кинг-центр» в Нью-Орлеане завершилась со счетом 109:104 в пользу гостей.