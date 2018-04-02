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«Голден Стэйт» выиграл у «Финикса»
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«Голден Стэйт» выиграл у «Финикса» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Голден Стэйт» переиграл «Финикс»​ в домашнем матче регулярного чемпионата НБА (117:107).
Регулярный чемпионат
"Голден Стэйт" — «Финикс» — 117:107 (22:24, 36:35, 36:18, 23:30)
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