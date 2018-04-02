Димитрис Итудис: 28-30 минут ЦСКА показывал отличный баскетбол

«Поздравляю команду с победой, нам удалось реабилитироваться после матча с „Жальгирисом“, в котором мы выступили ниже своих стандартов. Проанализировали ту игру, разобрались, где можем сыграть сильнее.

И на протяжении 28-30 минут показывали отличный баскетбол, читали все ситуации, неравноценные размены, разбирались в защите. Если не ошибаюсь, УНИКС набирает в этом сезоне в среднем 86 очков за матч, и мы остановили соперников гораздо ниже этой отметки, они попали 33 процента бросков с игры, 33 процента двухочковых.

ЦСКА обыграл УНИКС и вышел на первое место в Единой лиге ВТБ Единственной проблемой были подборы в нападении, как и в первой нашей встрече, но мы решили этим пожертвовать. Да, мы вышли на первое место в Лиге ВТБ, что не так важно при новом формате.

При этом мы продолжаем работать на максимально возможный результат, ведь мы — ЦСКА, мы стараемся ради себя, ради наших болельщиков, которых сегодня, кстати, пришло достаточно много, несмотря на вечер понедельника. Также поздравляю с началом предпасхальной недели всех, кто отмечает этот праздник», — цитирует Итудиса официальный сайт ЦСКА.

В составе победителей самым результативным стал Отелло Хантер , который набрал 14 очков. По 12 очков набрали Кори Хиггинс и Нандо Де Коло. У УНИКСА по 13 очков набрали Морис Ндур и Тренто Локкетт.

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице. УНИКС на втором месте.