Итудис — о матче против УНИКСа: «Нужно реабилитироваться после плохого выступления в Каунасе»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис отметил, что его команду ждет сложный матч против УНИКСа в Единой лиге ВТБ. Встреча лидеров турнира пройдет сегодня в Москве, начало — в 19.30 по московскому времени.

— Снова впереди сложный матч. УНИКС — очень хорошая команда, которая на сегодня является лидером Лиги ВТБ, — приводит пресс-служба армейцев слова Итудиса. — Будет трудно, но мы должны реабилитироваться после плохого выступления в Каунасе (30 марта ЦСКА проиграл в Евролиге «Жальгирису» со счетом 73:85. — Прим. «СЭ»).