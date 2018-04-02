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Итудис — о матче против УНИКСа: «Нужно реабилитироваться после плохого выступления в Каунасе»
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Итудис — о матче против УНИКСа: «Нужно реабилитироваться после плохого выступления в Каунасе» 

Спорт-Экспресс 58 минут назад
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис отметил, что его команду ждет сложный матч против УНИКСа в Единой лиге ВТБ. Встреча лидеров турнира пройдет сегодня в Москве, начало — в 19.30 по московскому времени.
— Снова впереди сложный матч. УНИКС — очень хорошая команда, которая на сегодня является лидером Лиги ВТБ, — приводит пресс-служба армейцев слова Итудиса. — Будет трудно, но мы должны реабилитироваться после плохого выступления в Каунасе (30 марта ЦСКА проиграл в Евролиге «Жальгирису» со счетом 73:85. — Прим. «СЭ»).
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