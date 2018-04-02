Итудис: ЦСКА смог реабилитироваться за матч с «Жальгирисом»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своих подопечных над УНИКСом (80:63).

«Поздравляю всех игроков, мы смогли реабилитироваться за матч с «Жальгирисом», в котором мы явно выступили ниже своих стандартов. Мы проанализировали ту игру и поняли где могли бы сыграть лучше. Сегодня на протяжении 30 минут мы показывали отличный баскетбол, читали игру правильно защищались. УНИКС в среднем набирает 86 очков за игру, но сегодня мы смогли опустить их ниже — они набрали всего 63.