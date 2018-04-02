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Итудис: ЦСКА смог реабилитироваться за матч с «Жальгирисом»
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Итудис: ЦСКА смог реабилитироваться за матч с «Жальгирисом» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своих подопечных над УНИКСом (80:63).
«Поздравляю всех игроков, мы смогли реабилитироваться за матч с «Жальгирисом», в котором мы явно выступили ниже своих стандартов. Мы проанализировали ту игру и поняли где могли бы сыграть лучше. Сегодня на протяжении 30 минут мы показывали отличный баскетбол, читали игру правильно защищались. УНИКС в среднем набирает 86 очков за игру, но сегодня мы смогли опустить их ниже — они набрали всего 63.
У нас были некоторые проблемы с подборами в нападении, но мы должны были чем-то пожертвовать, это не повлияло на результат. Соперник 30 процентов бросил с игры и 30 процентов двухочковых, это хорошие цифры. Мы лидеры лиги, мы играем ради лучшей позиции, стараемся ради себя и болельщиков, хотя система изменилась и первое место уже не значит так много», — передаёт слова Итудиса корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.
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