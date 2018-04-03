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Фотообзор недели в Единой лиге ВТБ
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Фотообзор недели в Единой лиге ВТБ 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Десятка лучших фото прошедшей игровой недели в Единой лиге ВТБ.
«Локомотив-Кубань» и «Астана» устроили настоящий триллер в Краснодаре, хотя ещё в третьей четверти ничего не предвещало нервной концовки — краснодарцы уверенно вели в счёте. Гости смогли навязать борьбу и в итоге проиграли всего одно очко, а за победу болельщики «Локо» должны прежде всего поблагодарить Джо Рэгланда. Американец набрал 29 очков — это его лучший показатель в сезоне как в Единой лиге ВТБ, так и в Еврокубке.
«Химки» играли с «Калевом» без Алексея Шведа и к перерыву даже проигрывали в счёте. Но ускорение в третьей четверти позволило команде Георгиоса Барцокаса отомстить эстонцам за поражение в первом круге. У Чарльза Дженкинса — лучшая игра в сезоне с показателями в 28 очков, 3 подбора и 6 результативных передач. Нужна помощь? Звоните этому парню!
У Томаса Робинсона — первый после возвращения на паркет дабл-дабл. Бигмен «Химок» набрал 12 очков и сделал 11 подборов. Кажется, жёлто-синие прибавляют.
«Нижний» в Латвии против ВЭФа смотрелся очень достойно, но проиграл в концовке. Решающим моментом стал блокшот Каспарса Берзиньша, который тот выписал Джейкобу Одуму. Да и в целом счёт матча (94:90) отражает борьбу на паркете. Теперь ВЭФ на восьмом месте, а «Нижний» — на девятом. Но у нижегородцев есть два матча в запасе.
«Автодор» поехал в гости к «Зениту» и… разгромил хозяев. В какой-то момент матча счёт на табло был 81:49 в пользу саратовцев. Майка Даунс тоже не совсем верил в происходившее.
В итоге «Зенит» сделал камбэк в последней четверти и уступил более-менее прилично — 79:93. Но Василию Карасёву всё равно есть над чем подумать.
В матче недели встречались московский ЦСКА и казанский УНИКС. От гостей из столицы Татарстана на эту игру прибыла мощная поддержка.
Но ЦСКА есть ЦСКА. «Армейцы» решили практически все вопросы ещё по ходу первой четверти, которую они выиграли с преимуществом в 14 очков. Особенно выделялся Никита Курбанов — он так играл в защите, что при нём на паркете УНИКС за семь минут смог набрать всего три очка.
Один из самых красивых моментов вечера — данк Трента Локетта. Форвард УНИКСа выплеснул всё, что у него накопилось за первую половину, и за одну третью четверть набрал 11 очков. Иногда — вот таким образом.
Фото недели — «человеческая многоручка» в исполнении Кайла Хайнса. Чудеса гибкости!
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