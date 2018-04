Драммонд и Эйси были удалены после стычки друг с другом

Во время матча регулярного чемпионата НБА между «Бруклином» и «Детройтом» случилась стычка игроков. Центровой «Детройта» Андре Драммонд повздорил с форвардом «Бруклина» Куинси Эйси. Игроки начали толкать друг друга и ругаться.

В конфликт вмешался судья, который удалил обоих баскетболистов. Это произошло в третьей четверти встречи, которая закончилась победой «Детройта» со счетом 108:96.

Quincy Acy and Andre Drummond square up, Acy inadvertently hits an official in the face 😳 pic.twitter.com/YIcQZlx0h0

— Dime on UPROXX (@DimeUPROXX) 2 апреля 2018 г.