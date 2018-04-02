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Баскетболист УНИКСа Смит стал самым ценным игроком марта в Единой лиге ВТБ
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Баскетболист УНИКСа Смит стал самым ценным игроком марта в Единой лиге ВТБ 

ТАСС 28 минут назад
Фото: Букмекеры.рф
МОСКВА, 2 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Защитник казанского УНИКСа Джамар Смит признан самым ценным баскетболистом марта в Единой лиге ВТБ по версии организаторов турнира и ТАСС. Награждение прошло перед матчем ЦСКА — УНИКС в Москве.
В марте УНИКС одержал две победы в двух матчах (над «Химками» и клубом «Локомотив-Кубань») и сохранил лидерство в Единой лиге ВТБ. В этих встречах американский игрок был лидером казанской команды, набрав 25 и 21 очко соответственно.
"Это большая честь — получить титул MVP месяца. Моя команда и тренерский штаб сделали это возможным благодаря тому, что верили в меня, — сказал Смит. — Многочасовые тренировки не прошли даром. Сейчас очень важно в том же ритме провести решающие матчи чемпионата".
УНИКС в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ одержал 15 побед, проиграв лишь однажды.
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