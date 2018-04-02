Локкетт: УНИКС мотивирован на победу в матче с ЦСКА даже больше соперника

Баскетболисты УНИКСа выйдут на матч Единой лиги ВТБ против московского ЦСКА с большим желанием победить, это очень важно для уверенности команды, заявил РИА Новости форвард казанцев Трент Локкетт.

УНИКС лидирует в чемпионате Единой лиги ВТБ с 15 победами в 16 матчах. Игра с ЦСКА, который занимает второе место в таблице, пройдет в Москве 2 апреля. Начало встречи в 19:30.

"Когда ты первый, на твоей спине всегда мишень. Но в наших головах психология охотника, а не тех, за кем гонятся. Особенно это важно в матче с ЦСКА. Это очень сложная игра. У нас огромная мотивация победить. Может быть, даже больше, чем у соперника", — сказал Локкетт.

"Конечно, это очень важно быть первым в таблице — и для города, и для болельщиков, и для всех игроков. Мы видим, что работаем не зря, что делаем какие-то вещи правильно. Но в то же время… Еще столько матчей впереди. Если вбить себе в голову, что мы первые, это навредит даже больше, чем придаст уверенности", — заявил игрок.

"Каждый может победить в «Финале четырех», этим он и хорош. Думаю, мы доказали, что можем играть на очень высоком уровне, и мы будем прибавлять. УНИКС может обыграть любого в одном конкретном матче", — добавил игрок.

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