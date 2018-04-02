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Миндаугас Кузминскас: «Швед вполне заслуживает приз MVP Евролиги»
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Миндаугас Кузминскас: «Швед вполне заслуживает приз MVP Евролиги» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Форвард «Милана» и сборной Литвы Миндаугас Кузминскас считает, что звание MVP регулярного сезона Евролиги заслуживает атакующий защитник «Химок» Алексей Швед. Игрок подмосковной команды является лучшим снайпером турнира, набирая в среднем 21,7 очков.
— Как думаете, кто заслужил титул MVP регулярного сезона Евролиги? В «Химках» рассчитывают, что его получит Алексей Швед.
— Почему бы и нет? Его статистика впечатляет, — приводят "Известия" слова Кузминскаса. — Он лучший снайпер турнира, обновил несколько рекордов турнира, а его команда квалифицировалась в плей-офф. Думаю, Алексей вполне заслуживает этот приз.
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