Миндаугас Кузминскас: «Швед вполне заслуживает приз MVP Евролиги»

Форвард «Милана» и сборной Литвы Миндаугас Кузминскас считает, что звание MVP регулярного сезона Евролиги заслуживает атакующий защитник «Химок» Алексей Швед . Игрок подмосковной команды является лучшим снайпером турнира, набирая в среднем 21,7 очков.

— Как думаете, кто заслужил титул MVP регулярного сезона Евролиги? В «Химках» рассчитывают, что его получит Алексей Швед.