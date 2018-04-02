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Димитрис Прифтис: «ЦСКА — лучшая команда Европы по чтению игры и движению мяча»
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Димитрис Прифтис: «ЦСКА — лучшая команда Европы по чтению игры и движению мяча» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис отметил, что его игроки в матче против ЦСКА в Единой лиге ВТБ должны быть сконцентрированы на 100 процентов. Встреча лидеров турнира пройдет сегодня в Москве, начало — 19.30 по московскому времени.
— Безусловно, это будет очень сложная игра. Уровень ЦСКА не подлежит сомнению, — приводит пресс-служба УНИКСа слова Прифтиса. — Я думаю, что это лучшая команда Европы по чтению игры и движению мяча. Они сочетают в себе качество, самоотдачу и острый ум. Мы должны быть сконцентрированы на 100 процентов и играть с полной отдачей, чтобы противостоять им, иначе нам будет очень сложно. ЦСКА видит все ошибки и не прощает их.
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