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Хэйворд начал беговые тренировки
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Хэйворд начал беговые тренировки 

SPORT24.ru 1 час назад
Форвард «Бостон Селтикс» Гордон Хэйворд начал беговые тренировки. Баскетболист восстанавливается от перелома лодыжки, который получил в первом матче нынешнего сезона.
В прошлом сезоне Хэйворд выступал за «Юту» и принял участие в Матче звезд НБА. За «Бостон» он не отыграл ни одного полного матча.
Тренер «Селтикс» Брэд Стивенс ранее предположил, что в нынешнем сезоне Хэйворд уже не сыграет. Сам форвард не теряет надежду.
”Надежда еще есть. Но я об этом даже не думаю. Сезон идет к концу и я еще работаю над возвращением. Если не получится — так тому и быть”, — приводит слова Хэйворда ESPN.
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