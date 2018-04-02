Хэйворд начал беговые тренировки

Форвард «Бостон Селтикс» Гордон Хэйворд начал беговые тренировки. Баскетболист восстанавливается от перелома лодыжки, который получил в первом матче нынешнего сезона.

В прошлом сезоне Хэйворд выступал за «Юту» и принял участие в Матче звезд НБА. За «Бостон» он не отыграл ни одного полного матча.

Тренер «Селтикс» Брэд Стивенс ранее предположил, что в нынешнем сезоне Хэйворд уже не сыграет. Сам форвард не теряет надежду.

”Надежда еще есть. Но я об этом даже не думаю. Сезон идет к концу и я еще работаю над возвращением. Если не получится — так тому и быть”, — приводит слова Хэйворда ESPN.