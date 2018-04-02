Защитник УНИКСа Смит — MVP Единой лиги ВТБ в марте

Защитник казанского баскетбольного клуба УНИКС Джамар Смит стал самым ценным игроком Единой лиге ВТБв марте. Об этом сообщает официальный сайт турнира. Средние показатели игрока по итогам месяца: 23,5 очка (65,2% реализации бросков с игры, 71,4% — c трехочковой дистанции), 3,5 подбора, 2,0 передачи и 27,5 баллов за эффективность действий.

«Это большая честь — получить титул MVP месяца. Моя команда и тренерский штаб сделали это возможным благодаря тому, что верили в меня. Многочасовые тренировки не прошли даром. Сейчас очень важно в том же ритме провести решающие матчи чемпионата», — сказал Смит.