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Защитник УНИКСа Смит — MVP Единой лиги ВТБ в марте
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Защитник УНИКСа Смит — MVP Единой лиги ВТБ в марте 

SPORT24.ru 1 час назад
Защитник казанского баскетбольного клуба УНИКС Джамар Смит стал самым ценным игроком Единой лиге ВТБв марте. Об этом сообщает официальный сайт турнира. Средние показатели игрока по итогам месяца: 23,5 очка (65,2% реализации бросков с игры, 71,4% — c трехочковой дистанции), 3,5 подбора, 2,0 передачи и 27,5 баллов за эффективность действий.
«Это большая честь — получить титул MVP месяца. Моя команда и тренерский штаб сделали это возможным благодаря тому, что верили в меня. Многочасовые тренировки не прошли даром. Сейчас очень важно в том же ритме провести решающие матчи чемпионата», — сказал Смит.
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