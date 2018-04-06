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Шайба Даниэля Седина в последнем домашнем матче принесла «Ванкуверу» победу
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Шайба Даниэля Седина в последнем домашнем матче принесла «Ванкуверу» победу 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
«Ванкувер Кэнакс» на своей площадке в овертайме обыграл «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 4:3, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей отличились Джейк Виртанен, Брендан Лайпсик, а также дублем отметился Даниэль Седин, одна из шайб которого пришлась на овертайм. У «Аризоны» отличились Кристиан Фишер, Дерек Степан и Дилан Строум.
Этот матч стал последней домашней встречей для многолетних лидеров команды братьев Даниэля и Хенрика Сединов. После 18-ти проведенных сезонов в составе «Ванкувера» оба шведа завершают игровую карьеру.
И «Кэнакс» и «Койотс» не вышли в плей-офф.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Ванкувер Кэнакс" (Ванкувер) — «Аризона Койотс» (Глендейл) — 4:3 (0:1, 1:2, 2:0, 1:0)
0:1 — Фишер — 03:44  1:1 — Седин (Эдлер, Седин) — 20:33  1:2 — Степан (Паник, Келлер) — 35:11  1:3 — Строум (Доми, Шенн) — 37:12  2:3 — Виртанен (Хорват) — 41:17  3:3 — Лейпсик — 48:15 62:33  4:3 — Седин (Седин, Эдлер) — 62:33 (4x3)
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