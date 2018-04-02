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Трой Уильямс выбыл из строя до конца сезона
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Трой Уильямс выбыл из строя до конца сезона 

Чемпионат.com 1 час назад
Лёгкий форвард Трой Уильямс, который в текущем сезоне провёл за «Нью-Йорк Никс» 17 матчей, выбыл из строя до конца сезона из-за перелома челюсти, сообщает Clutch Points. 23-летний игрок получил травму в прошлые выходные в матче с «Детройт Пистонс».
Сезон-2017/18 Уильямс начал в составе «Хьюстон Рокетс». В феврале техасский клуб отчислил Троя, чтобы подписать контракт с атакующим защитником Джо Джонсоном. В этом регулярном чемпионате Уильямс набирает по 1,3 очка, собирает по 1,0 подбора, отдаёт по 0,3 передачи и совершает по 0,3 перехвата за 4,3 минуты в среднем за игру.
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