Трой Уильямс выбыл из строя до конца сезона

Лёгкий форвард Трой Уильямс, который в текущем сезоне провёл за «Нью-Йорк Никс» 17 матчей, выбыл из строя до конца сезона из-за перелома челюсти, сообщает Clutch Points. 23-летний игрок получил травму в прошлые выходные в матче с «Детройт Пистонс».