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Никита Курбанов: ЦСКА с первых минут показал, что УНИКС у нас в гостях
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Никита Курбанов: ЦСКА с первых минут показал, что УНИКС у нас в гостях 

Советский спорт 1 час назад
«Мы настраивались на тяжелую агрессивную физическую борьбу. Но с первых минут мы показали, что УНИКС у нас в гостях. Мы сразу же начали играть агрессивно в защите, результативно действовали в нападении и создали комфортное преимущество. Нельзя сказать, что во второй половине матча мы доигрывали, но мы играли уже более раскрепощенно.
ЦСКА обыграл УНИКС и вышел на первое место в Единой лиге ВТБ  УНИКС — команда высокого класса и могла отыграть 14 очков, которые проиграла после первой четверти. В конце матча им удалось сократить немного отставание, но мы удачно действовали в нападении», — цитирует Курбанова «Р-Спорт».
В составе победителей самым результативным стал Отелло Хантер, который набрал 14 очков. По 12 очков набрали Кори Хиггинс и Нандо Де Коло. У УНИКСА по 13 очков набрали Морис Ндур и Тренто Локкетт.
ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице. УНИКС на втором месте.
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