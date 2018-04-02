Никита Курбанов: ЦСКА с первых минут показал, что УНИКС у нас в гостях

«Мы настраивались на тяжелую агрессивную физическую борьбу. Но с первых минут мы показали, что УНИКС у нас в гостях. Мы сразу же начали играть агрессивно в защите, результативно действовали в нападении и создали комфортное преимущество. Нельзя сказать, что во второй половине матча мы доигрывали, но мы играли уже более раскрепощенно.

ЦСКА обыграл УНИКС и вышел на первое место в Единой лиге ВТБ УНИКС — команда высокого класса и могла отыграть 14 очков, которые проиграла после первой четверти. В конце матча им удалось сократить немного отставание, но мы удачно действовали в нападении», — цитирует Курбанова «Р-Спорт».

В составе победителей самым результативным стал Отелло Хантер , который набрал 14 очков. По 12 очков набрали Кори Хиггинс и Нандо Де Коло. У УНИКСА по 13 очков набрали Морис Ндур и Тренто Локкетт.

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице. УНИКС на втором месте.