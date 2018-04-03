В баскетболе тоже бывают шоу. Смотрите матчи ЦСКА

«Если не ошибаюсь, УНИКС набирает в этом сезоне в среднем 86 очков за матч, а с нами сегодня только 63», — главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис не ошибается. И это проблема для всех соперников «армейцев» — как в Евролиге, так и в Единой Лиге ВТБ. Против ЦСКА команды играют в атаке хуже, причем часто — намного.

Сегодня УНИКС, который долго возглавлял турнирную таблицу Лиги ВТБ, забил на 23 очка меньше своей нормы. Таким изощренным способом он лишил себя шансов на борьбу. Что интересно, ЦСКА не лучший в чемпионате по обороне, но «армейцы» великолепно защищаются против лидеров соперника. На Матч всех звезд из Казани приехало два игрока — топовый испанец Хоакин Колом, а также Стефан Ласме , настоящее открытие сезона. Сегодня против ЦСКА эта парочка реализовала один бросок из 13. И это выглядело приговором.

Никто не боится ЦСКА, некоторые даже могут ему ответить. Например, так же мощно и беспардонно, как сделал Трентон Локетт в конце третьей четверти. Вот только когда соперник начинает с рывка 17:3, то это смотрится как будто боксер продолжает махать кулаками после тяжелого нокаута. Его уже останавливает рефери и команда с полотенцами, но боец еще не понял, что проиграл и пора домой.

ЦСКА проводит за сезон порядка 75 матчей — эти парни знают, как в таком напряженном графике НБА выйти на пик формы к весне. У «армейцев» самый глубокий состав в Европе, все детали в механизме взаимозаменяемы и тактика такая, что игроки действуют практически без позиции. К этому невозможно подготовиться. Один из лучших центровых Европы Кайл Хайнс вот просто так может взять и шокировать соперника проходом.

А еще УСК имени Гомельского обладает неуловимой магией — соперники словно теряют свои суперспособности и впадают в ступор на легендарной, но уже сильно устаревшей арене.

Из-за малой вместимости здесь не играются матчи Евролиги, но во внутреннем чемпионате все оппоненты ЦСКА вполне могут жаловаться на потусторонние силы.

А что еще остается УНИКСу, который шел первым в Лиге ВТБ долгое время и считался очень сбалансированной и управляемой командой? В Москве у казанцев из 10 бросков залетали в лучшем случае 3, а итоговые 63 очка — худший результат команды за последние 3 года.

Да, УНИКС в итоге проиграл и достаточно безвольно уступил первое место ЦСКА. Но все же кое-что в российском баскетболе изменилось. И об этом мы узнали еще перед сезоном. Сейчас все пойдет по накатанной — ЦСКА станет первым по итогам «регулярки». «Нижний Новгород» и «Калев» — не те соперники, которые могут испортить настроение армейцам. Но у всех бывает слабое место — теперь и в Единой Лиги ВТБ у ЦСКА есть свой клоун из «Оно».

Это «Финал Четырех», который будет проходить на нейтральной площадке, по нокаут системе — проиграл, выбыл. В Евролиге ЦСКА за последние 9 лет в «Финале четырех» проиграл 7 раз. В Лиге ВТБ у клубов также появился шанс сыграть с бессменным чемпионом в русскую рулетку.