Баскетболистка Мусина рассказала о победном финальном матче ЧМ U-19 с США

Форвард сборной России и УГМК Раиса Мусина рассказала о финальном матче чемпионата мира до 19 лет, в котором россиянки победили сборную США.

Мусина в том матче набрала 33 очка, сделала 11 подборов и 7 передач.

"33 очка за один матч — это пока рекорд в моей карьере, — цитирует Мусину газета «Известия» . — Отлично, что он пришелся именно на матч с США, но если честно, во время той игры я не думала о личной статистике.

Самым главным было взять реванш за поражение на ЧМ-2015. И мы это сделали. Со многими девочками мы играли за сборную с 16 лет, поэтому выиграть ЧМ (U-19) было нашей целью".

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