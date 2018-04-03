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Баскетболистка Мусина рассказала о победном финальном матче ЧМ U-19 с США
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Баскетболистка Мусина рассказала о победном финальном матче ЧМ U-19 с США 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Форвард сборной России и УГМК Раиса Мусина рассказала о финальном матче чемпионата мира до 19 лет, в котором россиянки победили сборную США.
Мусина в том матче набрала 33 очка, сделала 11 подборов и 7 передач.
"33 очка за один матч — это пока рекорд в моей карьере, — цитирует Мусину газета «Известия». — Отлично, что он пришелся именно на матч с США, но если честно, во время той игры я не думала о личной статистике.
Самым главным было взять реванш за поражение на ЧМ-2015. И мы это сделали. Со многими девочками мы играли за сборную с 16 лет, поэтому выиграть ЧМ (U-19) было нашей целью".
Ранее Мусина рассказала о периоде карьеры в польской «Польковице».
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