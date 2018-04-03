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«Авангард» продлил контракт с нападающим Манукяном
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«Авангард» продлил контракт с нападающим Манукяном 

Советский спорт 1 час назад
Фото: superomsk.ru
19-летний форвард в прошедшем сезоне провел за главную команду омичей 25 матчей, в которых набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности "+3". Также Манукян выступал за клуб МХЛ «Омские Ястребы» и в 12 матчах записал на свой счет 12 (8+4) очков при показателе полезности "+4".
В составе молодежной сборной России на чемпионате мира в Баффало нападающий отметился двумя результативными передачами в пяти матчах при показателе полезности "+1". Всего же по ходу сезона, выступая за молодежную сборную, Манукян в 16 матчах набрал 10 (4+6) очков.
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