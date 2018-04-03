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Корстин: ведущие команды Лиги ВТБ демонстрируют отличные результаты в еврокубках
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Корстин: ведущие команды Лиги ВТБ демонстрируют отличные результаты в еврокубках 

Чемпионат.com 2 часа назад
Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин высоко оценила выступление лидеров турнира в еврокубках.
«Сезон выходит на финишную прямую, но уже сейчас можно сказать, что ведущие команды Лиги ВТБ отлично проявили себя и в еврокубках. ЦСКА досрочно стал первым в Евролиге, а «Химки» впервые попали в плей-офф главного турнира Старого Света. УНИКС и «Зенит» вошли в число восьми лучших команд Еврокубка, а «Локо» будет играть в финале против «Дарушшафаки» Дэвида Блатта. Краснодарцы установили рекорд, пройдя весь турнир без поражений (результат 21-0. — Прим. «Чемпионата»). Интересно, что в Лиге ВТБ «Локомотив» идёт на третьем месте, имея в пассиве 5 проигранных матчей, ЦСКА же с результатом 18-2 только вчера смог возглавить турнирную таблицу, обыграв УНИКС. В Лиге ВТБ очень высокая конкуренция, что и показывает регулярный сезон — один из самых интересных в истории", — сказала Корстин корреспонденту «Чемпионата» Артёму Комарову.
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