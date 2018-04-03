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Шакил О'Нил стал генменеджером «Сакраменто» в компьютерной игре
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Шакил О'Нил стал генменеджером «Сакраменто» в компьютерной игре 

Чемпионат.com 1 час назад
Бывший центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» и член зала славы Национальной баскетбольной ассоциации Шакил О'Нил назначен на должность генерального менеджера команды «Сакраменто Кингз» в компьютерной игре NBA 2K, что подтвердили на своих страницах в «Твиттере» и сам игрок, и команда.
Легендарный баскетболист будет работать с киберспортивной командой, представляющей «Сакраменто» в новой виртуальной спортивной лиге NBA 2KeLeague, первый сезон которой стартует в 2018 году. Игрок станет советником команды и поможет ей набирать геймеров на драфте виртуальной лиги.
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