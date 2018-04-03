Шакил О'Нил стал генменеджером «Сакраменто» в компьютерной игре

Бывший центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» и член зала славы Национальной баскетбольной ассоциации Шакил О'Нил назначен на должность генерального менеджера команды «Сакраменто Кингз» в компьютерной игре NBA 2K, что подтвердили на своих страницах в «Твиттере» и сам игрок, и команда.

Легендарный баскетболист будет работать с киберспортивной командой, представляющей «Сакраменто» в новой виртуальной спортивной лиге NBA 2KeLeague, первый сезон которой стартует в 2018 году. Игрок станет советником команды и поможет ей набирать геймеров на драфте виртуальной лиги.