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Эксперты: ЦСКА не оставит шансов «Црвене Звезде» в игре баскетбольной Евролиги
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Эксперты: ЦСКА не оставит шансов «Црвене Звезде» в игре баскетбольной Евролиги 

Чемпионат.com 49 минут назад
5 апреля состоится матч 30-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между ЦСКА и «Црвеной Звездой». Начало — в 20:00 мск.
Букмекеры отдают предпочтение ЦСКА и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.05. Шансы сербского клуба оценены в 19.0, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 23.0.
Ставку на победу «Црвены Звезды» с учётом ОТ можно сделать за 17.00, а на победу ЦСКА — за 1.03.
Коэффициент на ТБ 168,5 очка — 1.75, а на ТМ 168,5 очка — 2.08. Победа российского клуба с форой "-10,5" оценивается в 1.13, победа сербов с форой "+10,5" — в 3.30.
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