Кавай Леонард пропустит матч с «Портлендом»

Форвард «Сан-Антонио Спёрс» Кавай Леонард не сыграет в гостевом матче регулярного чемпионата НБА с «Портленд Трэйл Блейзерс», который пройдёт 7 апреля, сообщает Clutch Points. Леонард продолжает восстанавливаться после травмы бедра. В этом сезоне 26-летний форвард принял участие лишь в 9 поединках, в которых собирал коллекцию из 16,2 очка, 4,7 подбора, 2,3 передачи, 2,0 перехвата и 1,0 блок-шота за 23,3 минуты.

В нынешнем регулярном чемпионате «Сан-Антонио» осталось провести три матча. Сейчас клуб из штата Техас занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции.