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«Спартак» продлил контракт с нападающим Никонцевым
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«Спартак» продлил контракт с нападающим Никонцевым 

Советский спорт 47 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Контракт с 27-летним форвардом рассчитан до 30 апреля 2020 года.
Сезон 2017/18 стал для Никонцева пятым в составе «Спартака» — в 53 матчах он набрал 14 (8+6) очков.
Всего за столичный клуб форвард провел 193 встречи, набрав 54 (29+25) очка.
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