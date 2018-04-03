«Спартак» продлил контракт с нападающим Никонцевым

Контракт с 27-летним форвардом рассчитан до 30 апреля 2020 года.

Сезон 2017/18 стал для Никонцева пятым в составе «Спартака» — в 53 матчах он набрал 14 (8+6) очков.

Всего за столичный клуб форвард провел 193 встречи, набрав 54 (29+25) очка.