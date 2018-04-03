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Кевин де Брюйне: Это самый успешный сезон в моей карьере
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Кевин де Брюйне: Это самый успешный сезон в моей карьере 

Советский спорт 1 час назад
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне перед матчем ¼ финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» высказался о своей игре в нынешнем сезоне и оценил атакующую линию соперника.
«Пожалуй, это самый успешный сезон в моей карьере, — приводит слова бельгийца официальный сайт УЕФА. — Я провел большинство матчей без каких-либо трудностей. Все складывалось просто великолепно.
То, что сделал Салах, — просто невероятно. Никто не думал, что он забьет так много мячей в начале сезона. Атакующая линия «Ливерпуля» очень сильна».
В нынешнем сезоне 26-летний Де Брюйне забил семь голов и сделал 15 голевых передач в 31 матче премьер-лиги. В Лиге чемпионов на его счету один гол и четыре голевые передачи в шести матчах.
Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» пройдет 4 апреля на стадионе «Энфилд». Начало — 21:45 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
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