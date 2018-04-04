«Майями» вышел в плей-офф НБА

«Майями Хит» стал десятой командой Национальной баскетбольной ассоциации, оформившей путевку в плей-офф. Об этом сообщает «Советский спорт».

Это стало возможным благодаря победе над «Атлантой» со счетом 101:98. Таким образом, команда гарантировала себе как минимум восьмое место в конференции.

"Майями" вышел в плей-офф второй раз за пять лет после ухода из команды Леброна Джеймса

За последнюю путевку от Востока поборются «Милуоки Бакс» и «Детройт Пистонс».

Ранее сообщалось, что «Хьюстон Рокетс» впервые в истории выиграл регулярный чемпионат НБА.