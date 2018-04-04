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«Майями» вышел в плей-офф НБА
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«Майями» вышел в плей-офф НБА 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
«Майями Хит» стал десятой командой Национальной баскетбольной ассоциации, оформившей путевку в плей-офф. Об этом сообщает «Советский спорт».
Это стало возможным благодаря победе над «Атлантой» со счетом 101:98. Таким образом, команда гарантировала себе как минимум восьмое место в конференции.
"Майями" вышел в плей-офф второй раз за пять лет после ухода из команды Леброна Джеймса.
За последнюю путевку от Востока поборются «Милуоки Бакс» и «Детройт Пистонс».
Ранее сообщалось, что «Хьюстон Рокетс» впервые в истории выиграл регулярный чемпионат НБА.
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