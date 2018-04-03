Ещё
Томас и Гилл вошли в топ-10 данков Евролиги в марте
Далее:
Читайте также:
Ещё

Томас и Гилл вошли в топ-10 данков Евролиги в марте 

Чемпионат.com 1 час назад
Официальный канал Евролиги в YouTube опубликовал 10 лучших данков минувшего месяца. На пятом месяце рейтинга данк в исполнении центрового «Химок» Малкольма Томаса, который он вколотил в кольцо ЦСКА после передачи Алексея Шведа. На третьем месте форвард «Химок» Энтони Гилл, забивший эффектный данк в матче с «Басконией» после ассиста в исполнении всё того же Шведа. Лучшим же в марте стал данк центрового «Барселоны» Анте Томича. Хорват забил данк в кольцо «Црвены Звезды», попутно повредив щит соперников.
Топ-10 данков Евролиги в марте можно посмотреть на официальном канале турнира в YouTube.
Чемпионат.com: последние новости
«Бостон» в концовке вырвал победу над «Ютой» Трипл-даблы в истории Единой лиги ВТБ Фотообзор недели в Единой лиге ВТБ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Горько: когда будет свадьба Шараповой5
Шипулин выступил с обращением к Бьорндалену
Опубликованы доходы российских хоккеистов56
Повторный бой между Головкиным и Альваресом отменен
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение