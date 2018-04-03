Томас и Гилл вошли в топ-10 данков Евролиги в марте

Официальный канал Евролиги в YouTube опубликовал 10 лучших данков минувшего месяца. На пятом месяце рейтинга данк в исполнении центрового «Химок» Малкольма Томаса , который он вколотил в кольцо ЦСКА после передачи Алексея Шведа . На третьем месте форвард «Химок» Энтони Гилл , забивший эффектный данк в матче с «Басконией» после ассиста в исполнении всё того же Шведа. Лучшим же в марте стал данк центрового «Барселоны» Анте Томича. Хорват забил данк в кольцо «Црвены Звезды», попутно повредив щит соперников. Топ-10 данков Евролиги в марте можно посмотреть на официальном канале турнира в YouTube.