Валентайн перенесёт операцию и пропустит остаток сезона

Атакующий защитник «Чикаго Буллз» Дензел Валентайн больше не появится на паркете в нынешнем сезоне. В скором времени игроку предстоит артроскопическая операция на повреждённом колене, сообщает официальная страница пресс-службы «Чикаго» в «Твиттере». Таким образом, вслед за Крисом Данном и Заком Лавином, досрочно сезон завершает и Валентайн.

В нынешнем регулярном чемпионате он принял участие в 77 поединках, набирая в них 10,2 очка, собирая 5,1 подбора, совершая 3,2 передачи и 0,8 перехвата в среднем.