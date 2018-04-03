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Валентайн перенесёт операцию и пропустит остаток сезона
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Валентайн перенесёт операцию и пропустит остаток сезона 

Чемпионат.com 52 минуты назад
Атакующий защитник «Чикаго Буллз» Дензел Валентайн больше не появится на паркете в нынешнем сезоне. В скором времени игроку предстоит артроскопическая операция на повреждённом колене, сообщает официальная страница пресс-службы «Чикаго» в «Твиттере». Таким образом, вслед за Крисом Данном и Заком Лавином, досрочно сезон завершает и Валентайн.
В нынешнем регулярном чемпионате он принял участие в 77 поединках, набирая в них 10,2 очка, собирая 5,1 подбора, совершая 3,2 передачи и 0,8 перехвата в среднем.
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