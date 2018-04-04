Иско показал 100-процентную точность передач в матче с «Ювентусом»

Полузащитник «Реала» Иско отыграл 76 минут в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса». Мадридский клуб одержал выездную победу со счетом 3:0, а сам игрок за все свое игровое время ни разу не ошибся в выполнении передач.

Футболист продемонстрировал 100% точность передач: все 54 его паса дошли до адресатов. Это второй результат в истории турнира для полузащитника. Больше передач без единой ошибки выполнял лишь экс-хавбек «Барселоны» Хави, отдавший 95 точных пасов в матче с «Атлетико» 9 апреля 2014 года.