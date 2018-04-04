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Мозгов не примет участия в заключительных матчах «Бруклин Нетс» в сезоне
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Мозгов не примет участия в заключительных матчах «Бруклин Нетс» в сезоне 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Представитель российского баскетболиста Тимофея Мозгова Максим Шарифьянов рассказал о том, что спортсмен не примет участия в пяти заключительных матчах «Бруклин Нетс» в сезоне-2017/18. Об этом сообщает газета «Известия».
"На мой взгляд, говорить о какой-то «спортивной составляющей», из-за которой Тимофей Мозгов не играет за «Бруклин», не приходится. Но абсолютно понятно, что он не будет играть в последних играх этого сезона", — сказал функционер.
Также Шарифьянов отметил, что команда проигрывает все последние матчи.
"При этом команда идет в подвале турнирной таблицы, проигрывает матч за матчем, а центровые соперника делают в «краске» «Нетс» все, что хотят. Если вы посмотрите матчи «Бруклина» за последние две недели — поймете, о чем я говорю", — добавил он.
Ранее «Бруклин» без Мозгова в овертайме обыграл «Маймами» в матче НБА.
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