Мозгов не примет участия в заключительных матчах «Бруклин Нетс» в сезоне

Представитель российского баскетболиста Тимофея Мозгова Максим Шарифьянов рассказал о том, что спортсмен не примет участия в пяти заключительных матчах «Бруклин Нетс» в сезоне-2017/18. Об этом сообщает газета «Известия».

"На мой взгляд, говорить о какой-то «спортивной составляющей», из-за которой Тимофей Мозгов не играет за «Бруклин», не приходится. Но абсолютно понятно, что он не будет играть в последних играх этого сезона", — сказал функционер.

Также Шарифьянов отметил, что команда проигрывает все последние матчи.

"При этом команда идет в подвале турнирной таблицы, проигрывает матч за матчем, а центровые соперника делают в «краске» «Нетс» все, что хотят. Если вы посмотрите матчи «Бруклина» за последние две недели — поймете, о чем я говорю", — добавил он.

Ранее «Бруклин» без Мозгова в овертайме обыграл «Маймами» в матче НБА.